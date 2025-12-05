Directorio de Empresas
CGI
CGI Reclutador Salarios

La compensación total promedio de Reclutador in United States en CGI va desde $130K hasta $178K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CGI. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$141K - $167K
United States
Rango Común
Rango Posible
$130K$141K$167K$178K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en CGI?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Reclutador en CGI in United States está en una compensación total anual de $178,250. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CGI para el puesto de Reclutador in United States es $130,200.

Otros Recursos

