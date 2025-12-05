Directorio de Empresas
CGI
  • Salarios
  • Consultor de Gestión

  • Todos los Salarios de Consultor de Gestión

CGI Consultor de Gestión Salarios

El paquete de compensación mediano de Consultor de Gestión in Canada en CGI totaliza CA$90.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CGI. Última actualización: 12/5/2025

Paquete Mediano
company icon
CGI
Management Consultant
Toronto, ON, Canada
Total por año
$65.8K
Nivel
L2
Base
$65.8K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
3 Años
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Consultor de Gestión en CGI in Canada está en una compensación total anual de CA$176,592. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CGI para el puesto de Consultor de Gestión in Canada es CA$94,537.

