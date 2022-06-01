Directorio de Empresas
CGG
CGG Salarios

El rango de salarios de CGG oscila entre $65,631 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior y $99,735 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de CGG. Última actualización: 8/17/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $68.3K
Analista de Datos
$86.6K
Científico de Datos
$65.6K

Ingeniero Geológico
$69.7K
Gerente de Ingeniería de Software
$99.7K
¿Falta tu título?

Buscá todos los salarios en nuestra página de compensación o agregá tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

