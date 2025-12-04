Directorio de Empresas
La compensación total promedio de Consultor de Gestión in United States en CFGI va desde $107K hasta $156K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CFGI. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$123K - $140K
United States
Rango Común
Rango Posible
$107K$123K$140K$156K
Rango Común
Rango Posible

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Consultor de Gestión en CFGI in United States está en una compensación total anual de $155,760. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CFGI para el puesto de Consultor de Gestión in United States es $106,920.

Otros Recursos

