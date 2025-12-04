Directorio de Empresas
Cfd Research
Cfd Research Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in United States en Cfd Research va desde $148K hasta $211K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cfd Research. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$169K - $198K
United States
Rango Común
Rango Posible
$148K$169K$198K$211K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Cfd Research?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Científico de Datos en Cfd Research in United States está en una compensación total anual de $210,600. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cfd Research para el puesto de Científico de Datos in United States es $147,600.

Otros Recursos

