CertiK Gerente de Ciencia de Datos Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ciencia de Datos in United States en CertiK va desde $179K hasta $250K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CertiK. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$193K - $225K
United States
Rango Común
Rango Posible
$179K$193K$225K$250K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en CertiK?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ciencia de Datos en CertiK in United States está en una compensación total anual de $249,900. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CertiK para el puesto de Gerente de Ciencia de Datos in United States es $178,500.

Otros Recursos

