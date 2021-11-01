Certify Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de Certify oscila entre $51,618 en compensación total por año para un Operaciones de Servicio al Cliente en el extremo inferior y $252,461 para un Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Certify. Última actualización: 8/17/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $97.7K
Gerente de Producto
Median $170K
Analista de Negocios
$121K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Servicio al Cliente
$51.7K
Operaciones de Servicio al Cliente
$51.6K
Científico de Datos
$159K
Operaciones de Marketing
$99.5K
Diseñador de Producto
$106K
Ventas
$252K
Gerente de Ingeniería de Software
$226K
Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en Certify es Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $252,461. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Certify es $113,063.

