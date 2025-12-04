Certa Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in India en Certa va desde ₹1.24M hasta ₹1.76M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Certa. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio $16.1K - $18.9K India Rango Común Rango Posible $14.1K $16.1K $18.9K $20.1K Rango Común Rango Posible

