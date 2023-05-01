Directorio de Empresas
Certa
¿Trabajás acá? Reclamá tu Empresa

Certa Salarios

El rango de salarios de Certa oscila entre $17,488 en compensación total por año para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo inferior y $144,720 para un Gerente de Proyecto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Certa. Última actualización: 8/17/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Negociamos miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de USD 30.000 (a veces, más de USD 300.000).Hacé que tu salario sea negociado o que tu currículum sea revisado por expertos reales: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $39.6K
Recursos Humanos
$19.4K
Gerente de Proyecto
$145K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Gerente de Ingeniería de Software
$17.5K
¿Falta tu título?

Buscá todos los salarios en nuestra página de compensación o agregá tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Kõrgeima palgaga roll Certa on Gerente de Proyecto at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $144,720. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Certa mediaan aastane kogukompensatsioon on $29,530.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Certa

Empresas Relacionadas

  • Databricks
  • Square
  • Facebook
  • Snap
  • Microsoft
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos