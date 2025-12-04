CERN Ingeniero Mecánico Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Mecánico in Switzerland en CERN va desde CHF 54.3K hasta CHF 77.1K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CERN. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio $76.2K - $90.3K Switzerland Rango Común Rango Posible $67.1K $76.2K $90.3K $95.3K Rango Común Rango Posible

