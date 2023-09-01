Directorio de Empresas
CERN
CERN Salarios

El rango de salarios de CERN oscila entre $47,822 en compensación total por año para un Asistente Administrativo en el extremo inferior y $114,875 para un Ingeniero de Hardware en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de CERN. Última actualización: 8/17/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $89.1K

Ingeniero/a de Software Full-Stack

Ingeniero/a de Software Backend

Científico/a Investigador/a

Científico de Datos
Median $76.6K
Asistente Administrativo
$47.8K

Ingeniero de Hardware
$115K
Tecnólogo de la Información (TI)
$92.2K
Ingeniero Mecánico
$83.3K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at CERN is Ingeniero de Hardware at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $114,875. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CERN is $86,165.

