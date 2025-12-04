Directorio de Empresas
Cerebras Systems
La compensación total promedio de Ingeniero Mecánico in United States en Cerebras Systems va desde $168K hasta $238K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cerebras Systems. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$190K - $225K
United States
Rango Común
Rango Posible
$168K$190K$225K$238K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Cerebras Systems, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero Mecánico en Cerebras Systems in United States está en una compensación total anual de $237,820. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cerebras Systems para el puesto de Ingeniero Mecánico in United States es $167,508.

