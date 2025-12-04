Directorio de Empresas
Cerberus Capital Management
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Capitalista de Riesgo

  • Todos los Salarios de Capitalista de Riesgo

Cerberus Capital Management Capitalista de Riesgo Salarios

La compensación total promedio de Capitalista de Riesgo in United States en Cerberus Capital Management va desde $275K hasta $393K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cerberus Capital Management. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$316K - $369K
United States
Rango Común
Rango Posible
$275K$316K$369K$393K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Capitalista de Riesgo envíos en Cerberus Capital Management para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Cerberus Capital Management?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Capitalista de Riesgo ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Capitalista de Riesgo en Cerberus Capital Management in United States está en una compensación total anual de $392,828. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cerberus Capital Management para el puesto de Capitalista de Riesgo in United States es $275,315.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Cerberus Capital Management

Empresas Relacionadas

  • Tesla
  • DoorDash
  • Uber
  • Coinbase
  • Airbnb
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cerberus-capital-management/salaries/venture-capitalist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.