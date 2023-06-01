Directorio de Empresas
Cerberus Capital Management
¿Trabajás acá? Reclamá tu Empresa

Cerberus Capital Management Salarios

El rango de salarios de Cerberus Capital Management oscila entre $78,400 en compensación total por año para un Reclutador en el extremo inferior y $342,465 para un Capitalista de Riesgo en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Cerberus Capital Management. Última actualización: 8/17/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Negociamos miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de USD 30.000 (a veces, más de USD 300.000).Hacé que tu salario sea negociado o que tu currículum sea revisado por expertos reales: reclutadores que lo hacen a diario.

Contador
$151K
Científico de Datos
$164K
Recursos Humanos
$111K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Consultor de Gestión
$250K
Reclutador
$78.4K
Ingeniero de Software
$265K
Capitalista de Riesgo
$342K
¿Falta tu título?

Buscá todos los salarios en nuestra página de compensación o agregá tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en Cerberus Capital Management es Capitalista de Riesgo at the Common Range Average level con una compensación total anual de $342,465. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Cerberus Capital Management es $164,175.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Cerberus Capital Management

Empresas Relacionadas

  • Square
  • Databricks
  • Intuit
  • Flipkart
  • Netflix
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos