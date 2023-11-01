Ceragon Networks Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de Ceragon Networks oscila entre $54,380 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $115,407 para un Gerente de Proyecto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ceragon Networks. Última actualización: 8/17/2025

$160K

Ingeniero Eléctrico
$108K
Ingeniero de Hardware
$109K
Gerente de Proyecto
$115K

Ingeniero de Software
$54.4K
Preguntas Frecuentes

