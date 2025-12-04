Directorio de Empresas
Centrica
Centrica Gerente de Producto Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Centrica. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$77.8K - $94K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
$72.6K$77.8K$94K$99.1K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Centrica?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Producto en Centrica in United Kingdom está en una compensación total anual de £73,753. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Centrica para el puesto de Gerente de Producto in United Kingdom es £54,043.

