Centrica
  • Salarios
  • Ingeniero Eléctrico

  • Todos los Salarios de Ingeniero Eléctrico

Centrica Ingeniero Eléctrico Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Eléctrico in Belgium en Centrica va desde €47.1K hasta €68.6K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Centrica. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$62.5K - $71.2K
Belgium
Rango Común
Rango Posible
$54.4K$62.5K$71.2K$79.3K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Centrica?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero Eléctrico en Centrica in Belgium está en una compensación total anual de €68,648. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Centrica para el puesto de Ingeniero Eléctrico in Belgium es €47,123.

Otros Recursos

