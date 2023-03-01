Centric Software Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de Centric Software oscila entre $101,570 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo inferior y $255,000 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Centric Software. Última actualización: 8/17/2025

$160K

Diseñador de Producto
Median $150K
Ingeniero de Software
Median $123K
Tecnólogo de la Información (TI)
$102K

Gerente de Producto
$159K
Ventas
$174K
Arquitecto de Soluciones
$255K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Centric Software is Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $255,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Centric Software is $154,600.

Otros Recursos