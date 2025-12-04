Directorio de Empresas
Centre for Development of Telematics
Centre for Development of Telematics Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in India en Centre for Development of Telematics va desde ₹3.48M hasta ₹4.87M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Centre for Development of Telematics. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$42.9K - $51.9K
India
Rango Común
Rango Posible
$39.6K$42.9K$51.9K$55.3K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Centre for Development of Telematics?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Centre for Development of Telematics in India está en una compensación total anual de ₹4,868,539. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Centre for Development of Telematics para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in India es ₹3,483,523.

