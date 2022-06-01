Centers for Disease Control and Prevention Salarios

El salario de Centers for Disease Control and Prevention va desde $111,000 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $195,975 para un Investigador UX en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Centers for Disease Control and Prevention . Última actualización: 9/10/2025