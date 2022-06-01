Directorio de Empresas
Centers for Disease Control and Prevention
Centers for Disease Control and Prevention Salarios

El salario de Centers for Disease Control and Prevention va desde $111,000 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $195,975 para un Investigador UX en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Centers for Disease Control and Prevention. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Científico de Datos
Median $111K

Informática de la Salud

Economist
Median $140K
Tecnólogo de la Información (TI)
$133K

Gerente de Proyecto
$149K
Investigador UX
$196K
Centers for Disease Control and Prevention的年度总薪酬中位数为$140,000。

