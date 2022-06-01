Directorio de Empresas
Centerfield
Centerfield Salarios

El salario de Centerfield va desde $58,531 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $248,750 para un Marketing en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Centerfield. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Científico de Datos
$122K
Marketing
$249K
Diseñador de Producto
$58.5K

Ventas
$151K
Ingeniero de Software
$101K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Centerfield es Marketing at the Common Range Average level con una compensación total anual de $248,750. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Centerfield es $121,605.

Otros Recursos