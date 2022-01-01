Censys Salarios

El salario de Censys va desde $122,400 en compensación total por año para un Reclutador en el rango bajo hasta $289,100 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Censys . Última actualización: 9/10/2025