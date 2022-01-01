Directorio de Empresas
Censys
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Censys Salarios

El salario de Censys va desde $122,400 en compensación total por año para un Reclutador en el rango bajo hasta $289,100 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Censys. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Gerente de Producto
$289K
Reclutador
$122K
Ingeniero de Software
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Censys on Gerente de Producto at the Common Range Average level aastase kogutasuga $289,100. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Censys keskmine aastane kogutasu on $198,716.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Censys

Empresas Relacionadas

  • Riverbed Technology
  • Infoblox
  • Lookout
  • Swimlane
  • ExtraHop
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos