Celigo Salarios

El salario de Celigo va desde $22,783 en compensación total por año para un Operaciones de Marketing en el rango bajo hasta $207,000 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Celigo . Última actualización: 9/10/2025