Caris Life Sciences
Caris Life Sciences Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Caris Life Sciences totaliza $130K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Caris Life Sciences. Última actualización: 9/25/2025

Paquete Mediano
company icon
Caris Life Sciences
Software Engineer
New York, NY
Total por año
$130K
Nivel
-
Base
$127K
Stock (/yr)
$0
Bono
$3K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
1 Año
¿Cuáles son los niveles profesionales en Caris Life Sciences?

$160K

Preguntas Frecuentes

أعلى حزمة راتب لوظيفة Ingeniero de Software في Caris Life Sciences in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $189,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Caris Life Sciences لوظيفة Ingeniero de Software in United States هو $130,375.

