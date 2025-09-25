Directorio de Empresas
CarGurus
CarGurus Operaciones de Marketing Salarios

La compensación total promedio de Operaciones de Marketing in United States en CarGurus va desde $189K hasta $269K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CarGurus. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

$216K - $253K
United States
Rango Común
Rango Posible
$189K$216K$253K$269K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En CarGurus, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Operaciones de Marketing pozícióra a CarGurus cégnél in United States évi $269,100 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A CarGurus cégnél a Operaciones de Marketing szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $188,600.

