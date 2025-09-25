Directorio de Empresas
CarGurus
La compensación total promedio de Científico de Datos in United States en CarGurus va desde $126K hasta $179K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CarGurus. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

$143K - $169K
United States
Rango Común
Rango Posible
$126K$143K$169K$179K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En CarGurus, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Científico de Datos en CarGurus in United States está en una compensación total anual de $178,825. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CarGurus para el puesto de Científico de Datos in United States es $125,955.

