Directorio de Empresas
CareStack
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

CareStack Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in India en CareStack totaliza ₹1.68M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CareStack. Última actualización: 9/25/2025

Paquete Mediano
company icon
CareStack
Software Engineer
hidden
Total por año
₹1.68M
Nivel
hidden
Base
₹1.68M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en CareStack?

₹13.94M

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de ₹2.61M+ (a veces ₹26.14M+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles
Salarios de Pasantías

Contribuir

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Ingeniero de Software di CareStack in India mencapai total kompensasi tahunan ₹4,098,143. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di CareStack untuk posisi Ingeniero de Software in India adalah ₹1,205,892.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para CareStack

Empresas Relacionadas

  • Microsoft
  • Spotify
  • Square
  • Lyft
  • Pinterest
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos