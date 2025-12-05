Directorio de Empresas
CarDekho
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

CarDekho Gerente de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in India en CarDekho totaliza ₹3.08M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CarDekho. Última actualización: 12/5/2025

Paquete Mediano
company icon
CarDekho
Senior Product Manager
Gurgaon, HR, India
Total por año
$35K
Nivel
L3
Base
$32K
Stock (/yr)
$0
Bono
$3K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
6 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en CarDekho?
Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles
Salarios de Pasantías

Contribuir

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Gerente de Producto ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Producto en CarDekho in India está en una compensación total anual de ₹3,813,053. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CarDekho para el puesto de Gerente de Producto in India es ₹3,077,515.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para CarDekho

Empresas Relacionadas

  • Flipkart
  • Stripe
  • Facebook
  • Intuit
  • Amazon
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cardekho/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.