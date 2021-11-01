Directorio de Empresas
Caption Health
Caption Health Salarios

El rango de salarios de Caption Health oscila entre $129,848 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el extremo inferior y $186,563 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Caption Health. Última actualización: 8/13/2025

$160K

Analista de Negocios
$130K
Gerente de Producto
$187K
Ingeniero de Software
$164K

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Caption Health is Gerente de Producto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $186,563. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Caption Health is $164,175.

