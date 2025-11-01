Directorio de Empresas
Captain Fresh
Captain Fresh Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in India en Captain Fresh va desde ₹6.22M hasta ₹8.66M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Captain Fresh. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

₹6.66M - ₹7.85M
India
Rango Común
Rango Posible
₹6.22M₹6.66M₹7.85M₹8.66M
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Captain Fresh?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Captain Fresh in India está en una compensación total anual de ₹8,663,992. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Captain Fresh para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in India es ₹6,220,302.

