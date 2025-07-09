Captain Fresh Salarios

El salario de Captain Fresh va desde $11,749 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $84,965 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Captain Fresh . Última actualización: 9/7/2025