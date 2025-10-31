Directorio de Empresas
Capital One
  • Salarios
  • Gerente de Operaciones de Negocio

  • Todos los Salarios de Gerente de Operaciones de Negocio

Capital One Gerente de Operaciones de Negocio Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Operaciones de Negocio en Capital One totaliza $90.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Capital One. Última actualización: 10/31/2025

Paquete Mediano
company icon
Capital One
Senior Associate
Dallas
Total por año
$90.5K
Nivel
Senior Associate
Base
$85K
Stock (/yr)
$0
Bono
$5.5K
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Capital One?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
Options

En Capital One, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Operaciones de Negocio en Capital One está en una compensación total anual de $170,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Capital One para el puesto de Gerente de Operaciones de Negocio es $90,500.

