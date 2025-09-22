Directorio de Empresas
Canoo
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

Canoo Gerente de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Producto in United States en Canoo va desde $139K hasta $202K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Canoo. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

$158K - $184K
United States
Rango Común
Rango Posible
$139K$158K$184K$202K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Canoo, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Producto en Canoo in United States está en una compensación total anual de $202,300. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Canoo para el puesto de Gerente de Producto in United States es $139,400.

