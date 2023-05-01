Directorio de Empresas
Canadian Solar
Canadian Solar Salarios

El salario de Canadian Solar va desde $68,241 en compensación total por año para un Analista de Datos en el rango bajo hasta $298,500 para un Legal en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Canadian Solar. Última actualización: 9/11/2025

$160K

Analista de Negocios
$81.6K
Analista de Datos
$68.2K
Legal
$299K

Ingeniero Mecánico
$134K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Canadian Solar es Legal at the Common Range Average level con una compensación total anual de $298,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Canadian Solar es $107,963.

