Canadian National Railway
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

Canadian National Railway Científico de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in Canada en Canadian National Railway totaliza CA$137K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Canadian National Railway. Última actualización: 9/22/2025

Paquete Mediano
company icon
Canadian National Railway
Data Scientist
Montreal, QC, Canada
Total por año
CA$137K
Nivel
L7
Base
CA$121K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$15.7K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
8 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Canadian National Railway?

CA$226K

Últimas Submisiones de Salarios
Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Científico de Datos at Canadian National Railway in Canada sits at a yearly total compensation of CA$141,400. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Canadian National Railway for the Científico de Datos role in Canada is CA$136,975.

