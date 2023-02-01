Directorio de Empresas
Cambridge Associates
¿Trabajás acá? Reclamá tu Empresa

Cambridge Associates Salarios

El rango de salarios de Cambridge Associates oscila entre $62,088 en compensación total por año para un Analista Financiero en el extremo inferior y $201,070 para un Analista de Negocios en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Cambridge Associates. Última actualización: 8/12/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Negociamos miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de USD 30.000 (a veces, más de USD 300.000).Hacé que tu salario sea negociado o que tu currículum sea revisado por expertos reales: reclutadores que lo hacen a diario.

Analista de Negocios
$201K
Analista de Datos
$80.4K
Científico de Datos
$134K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Analista Financiero
$62.1K
Ingeniero de Software
$86.8K
¿Falta tu título?

Buscá todos los salarios en nuestra página de compensación o agregá tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Cambridge Associates is Analista de Negocios at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,070. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cambridge Associates is $86,832.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Cambridge Associates

Empresas Relacionadas

  • Apple
  • Uber
  • Databricks
  • Flipkart
  • Netflix
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos