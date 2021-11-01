Directorio de Empresas
Cambia Health Solutions
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Cambia Health Solutions Salarios

El salario de Cambia Health Solutions va desde $74,157 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el rango bajo hasta $274,365 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Cambia Health Solutions. Última actualización: 9/11/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $112K
Contador
$137K
Actuario
$137K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Analista de Negocios
$74.2K
Analista de Datos
$83.6K
Gerente de Producto
$122K
Gerente de Ingeniería de Software
$274K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Cambia Health Solutions es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $274,365. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cambia Health Solutions es $122,385.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Cambia Health Solutions

Empresas Relacionadas

  • Kaiser Permanente
  • Battelle
  • Ascension
  • Highmark
  • Banner Health
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos