Directorio de Empresas
Calix
¿Trabajás acá? Reclamá tu Empresa

Calix Salarios

El rango de salarios de Calix oscila entre $75,891 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $271,460 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Calix. Última actualización: 8/12/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Negociamos miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de USD 30.000 (a veces, más de USD 300.000).Hacé que tu salario sea negociado o que tu currículum sea revisado por expertos reales: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $75.9K
Jefe de Gabinete
$78.8K
Tecnólogo de la Información (TI)
$192K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Diseñador de Producto
$186K
Gerente de Producto
$122K
Ingeniero de Ventas
$121K
Gerente de Ingeniería de Software
$271K
Arquitecto de Soluciones
$176K
¿Falta tu título?

Buscá todos los salarios en nuestra página de compensación o agregá tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Calix is Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $271,460. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Calix is $149,138.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Calix

Empresas Relacionadas

  • Ciena
  • Amdocs
  • Casa Systems
  • EXFO
  • Infosys
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos