Calendly
  • Analista de Ciberseguridad

  • Todos los Salarios de Analista de Ciberseguridad

Calendly Analista de Ciberseguridad Salarios

La compensación total promedio de Analista de Ciberseguridad en Calendly va desde $90.2K hasta $131K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Calendly. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

$102K - $119K
United States
Rango Común
Rango Posible
$90.2K$102K$119K$131K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Calendly, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Analista de Ciberseguridad en Calendly está en una compensación total anual de $130,900. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Calendly para el puesto de Analista de Ciberseguridad es $90,200.

