Directorio de Empresas
Calendly
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Ciencia de Datos

  • Todos los Salarios de Gerente de Ciencia de Datos

Calendly Gerente de Ciencia de Datos Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ciencia de Datos in United States en Calendly va desde $246K hasta $351K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Calendly. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

$282K - $330K
United States
Rango Común
Rango Posible
$246K$282K$330K$351K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Ciencia de Datos envíos en Calendly para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Calendly, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Gerente de Ciencia de Datos ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ciencia de Datos en Calendly in United States está en una compensación total anual de $351,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Calendly para el puesto de Gerente de Ciencia de Datos in United States es $246,000.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Calendly

Empresas Relacionadas

  • doxo
  • RapidSOS
  • Tala
  • Doist
  • Jellyvision
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos