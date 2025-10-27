Directorio de Empresas
Byjus Future School
La compensación total promedio de Ingeniero de Software in India en Byjus Future School va desde ₹842K hasta ₹1.2M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Byjus Future School. Última actualización: 10/27/2025

Compensación Total Promedio

₹965K - ₹1.13M
India
Rango Común
Rango Posible
₹842K₹965K₹1.13M₹1.2M
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Byjus Future School?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Byjus Future School in India está en una compensación total anual de ₹1,200,963. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Byjus Future School para el puesto de Ingeniero de Software in India es ₹841,700.

