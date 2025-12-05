Directorio de Empresas
Brown-Forman
Brown-Forman Analista Financiero Salarios

La compensación total promedio de Analista Financiero in United States en Brown-Forman va desde $91.6K hasta $130K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Brown-Forman. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$104K - $123K
United States
Rango Común
Rango Posible
$91.6K$104K$123K$130K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Brown-Forman?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Analista Financiero en Brown-Forman in United States está en una compensación total anual de $130,065. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Brown-Forman para el puesto de Analista Financiero in United States es $91,611.

