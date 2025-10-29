Directorio de Empresas
Brinker International
Brinker International Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in United States en Brinker International va desde $111K hasta $162K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Brinker International. Última actualización: 10/29/2025

Compensación Total Promedio

$128K - $146K
United States
Rango Común
Rango Posible
$111K$128K$146K$162K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Brinker International?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Científico de Datos en Brinker International in United States está en una compensación total anual de $162,212. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Brinker International para el puesto de Científico de Datos in United States es $111,349.

