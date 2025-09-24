Directorio de Empresas
Bright Horizons Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Bright Horizons totaliza $123K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bright Horizons. Última actualización: 9/24/2025

Paquete Mediano
company icon
Bright Horizons
Java Developer Ii
Newton, MA
Total por año
$123K
Nivel
2
Base
$123K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
14 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Bright Horizons?

$160K

Salarios de Pasantías

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Bright Horizons in United States sits at a yearly total compensation of $150,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bright Horizons for the Ingeniero de Software role in United States is $123,000.

