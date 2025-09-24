Directorio de Empresas
Bright Horizons
Bright Horizons Gerente de Ciencia de Datos Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ciencia de Datos in United States en Bright Horizons va desde $231K hasta $322K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bright Horizons. Última actualización: 9/24/2025

Compensación Total Promedio

$248K - $292K
United States
Rango Común
Rango Posible
$231K$248K$292K$322K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Ciencia de Datos envíos en Bright Horizons para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

$160K

¿Cuáles son los niveles profesionales en Bright Horizons?

