Brex Salarios

El salario de Brex va desde $27,078 en compensación total por año para un Reclutador en el rango bajo hasta $630,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Brex. Última actualización: 8/28/2025

$160K

Ingeniero de Software
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Producción

Científico de Datos
L4 $195K
L5 $395K
Gerente de Producto
Median $440K

Gerente de Ingeniería de Software
L5 $613K
L6 $630K
Ventas
Median $260K
Atención al Cliente
Median $47.9K
Desarrollo de Negocios
Median $200K
Marketing
Median $174K
Diseñador de Producto
Median $290K
Gerente de Programa Técnico
Median $278K
Gerente de Operaciones de Negocios
$181K
Analista de Negocios
$81.3K
Analista Financiero
$146K
Gerente de Programa
$245K
Reclutador
$27.1K
Analista de Ciberseguridad
$199K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Brex, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Brex es Gerente de Ingeniería de Software at the L6 level con una compensación total anual de $630,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Brex es $245,250.

