Bowery Farming
Bowery Farming Salarios

El rango de salarios de Bowery Farming oscila entre $137,700 en compensación total por año para un Ingeniero Mecánico en el extremo inferior y $298,500 para un Científico de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Bowery Farming. Última actualización: 8/20/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $155K
Científico de Datos
$299K
Ingeniero Mecánico
$138K

Gerente de Producto
$188K
Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en Bowery Farming es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $298,500. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Bowery Farming es $171,580.

