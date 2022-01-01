Directorio de Empresas
Bose
Bose Salarios

El salario de Bose va desde $42,432 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el rango bajo hasta $283,575 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Bose. Última actualización: 9/4/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $170K
Diseñador de Producto
Median $83.2K

Diseñador UX

Ingeniero de Hardware
Median $158K

Científico de Datos
Median $120K
Arquitecto de Soluciones
Median $230K
Gerente de Programa Técnico
Median $120K
Analista de Negocios
$42.4K
Legal
$161K
Consultor de Gestión
$172K
Marketing
$44.2K
Ingeniero Mecánico
$109K
Gerente de Producto
$61.8K
Gerente de Programa
$135K
Gerente de Proyecto
$65.3K
Ventas
$42.5K
Gerente de Ingeniería de Software
$284K
Investigador UX
$154K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Bose es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $283,575. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Bose es $120,000.

