Bosch Global Gerente de Ciencia de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ciencia de Datos in Germany en Bosch Global totaliza €111K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bosch Global. Última actualización: 9/24/2025

Paquete Mediano
company icon
Bosch Global
Senior Manager
Stuttgart, BW, Germany
Total por año
€111K
Nivel
SL1
Base
€111K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
12 Años
Años de exp.
15 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Bosch Global?

€142K

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ciencia de Datos en Bosch Global in Germany está en una compensación total anual de €136,372. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Bosch Global para el puesto de Gerente de Ciencia de Datos in Germany es €111,359.

Otros Recursos