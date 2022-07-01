Directorio de Empresas
BlueHalo
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

BlueHalo Salarios

El salario de BlueHalo va desde $110,129 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $246,225 para un Gerente de Programa Técnico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BlueHalo. Última actualización: 8/31/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $120K

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Hardware
Median $203K
Diseñador de Producto
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Gerente de Programa Técnico
$246K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en BlueHalo es Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $246,225. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en BlueHalo es $161,500.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para BlueHalo

Empresas Relacionadas

  • Virgin Galactic
  • Aerojet Rocketdyne
  • Torch Technologies
  • Maven Wave
  • AGI
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos